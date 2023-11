Conflit Israël-Hamas: L’ONU condamne la frappe israélienne à Gaza contre une ambulance

«Le convoi consistait en cinq ambulances», dont une du ministère de la Santé du Hamas et une du Croissant-Rouge, a précisé le Croissant-Rouge dans un communiqué, selon lequel le bombardement s’est produit à une distance de deux mètres de l’entrée de l’hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza. Une seconde ambulance a été ciblée à «environ un kilomètre de l’hôpital» et des blessés ont été constatés, a ajouté l’organisation humanitaire.