conflit Israël-Hamas: Migros annule les concerts de Fazil Say

Le célèbre pianiste turc Fazil Say ne se produira finalement pas en Suisse dans le cadre des Migros-Pour-cent-culturel-Classics. Il devait y donner quatre concerts avec l’orchestre symphonique de la ville de Birmingham, du 23 au 26 octobre à Zurich, Berne, Genève et Lucerne. Las, en raison de tweets portant sur le conflit au Proche-Orient, Migros a décidé de le retirer de son programme, a annoncé « Blick » samedi.

Le géant orange a confirmé cette décision au média en ligne. «La raison de cette annulation concerne les déclarations publiques de Fazil Say suite à l’attaque terroriste contre Israël, qui ne sont pas défendables pour Migros.» Mardi, l’artiste avait notamment relayé un tweet du président turc Recep Tayyip Erdogan rendant Israël responsable de l’attaque contre l’hôpital Al-Ahli, à Gaza, le 17 octobre. Pour l’heure, l’origine du tir ayant provoqué des centaines de morts civils n’est pas établie. Israël et le Hamas se rejettent mutuellement la responsabilité de ce drame. Le pianiste, lui, avait évoqué une «déclaration de bon sens» de son président.

La réaction de l’artiste

Fazil Say a déploré vendredi sur X (ex-Twitter) l’annulation de ses concerts. Il y indique être «pour la paix» et précise avoir été attristé, «comme tout le monde», par les «incidents terroristes» en Israël. Il rappelle avoir toujours privilégié «une approche qui cherche à comprendre les deux côtés de cette question difficile». L’artiste répète considérer que la «politique de guerre» de Benyamin Netanyahou est «fausse et cruelle», et que la position de Recep Tayyip Erdogan est «sensible et tournée vers la paix pour les deux parties». Il conclut en disant avoir toujours été persuadé qu’en Europe, on pouvait compter sur la liberté d’expression, mais que cette confiance avait été «significativement ébranlée» à la suite de cet épisode.