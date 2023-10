Conflit Israël-Hamas: rassemblement à Genève pour libérer les otages

Visages inquiets, accolades silencieuses et larmes. L’heure était au recueillement mercredi soir. Quelque 800 personnes se sont réunies sur la place des Nations, à Genève, pour manifester leur soutien à Israël, entré en guerre après l’attaque du Hamas samedi dernier. En vacances à Genève avec sa famille, Itamar, qui habite près de Jérusalem, suit la situation à distance, malgré lui. «C’est tellement stressant d’être loin. Les informations tombent au compte-goutte. Je viens d’apprendre qu’un ami était mort. Ici, on se sent seuls. C’est pourquoi c’était important pour nous de venir ce soir.»