Conflit Israël-Hamas: Paris et Le Caire plaident pour le passage de l’aide à Gaza

Situation figée

Au terminal lui-même, côté palestinien comme égyptien, la situation est figée: des détenteurs de passeports étrangers attendent en vain pour le troisième jour consécutif et les cargaisons d’aide s’empilent dans le Sinaï égyptien à une quarantaine de kilomètres de Rafah, rapportent des journalistes de l’AFP et des témoins.

Alors que la guerre entre Israël et le Hamas a fait des milliers de morts de part et d’autre et plus d’un million de déplacés, «les civils doivent être protégés, leurs besoins essentiels satisfaits», a plaidé Mme Colonna. Elle a aussi estimé que «le poids du conflit ne doit pas retomber sur l’Egypte», alors que des commentateurs israéliens suggèrent que l’Egypte devrait accueillir sur son sol les Gazaouis «temporairement», une ligne rouge pour les Palestiniens qui redoutent qu’Israël ne les laisse pas revenir sur leur terre.