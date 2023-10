Au moins 200 Gazaouis tués dans l'enceinte d'un hôpital

Au moins 200 personnes ont été tuées mardi dans une frappe israélienne sur l’enceinte d’un hôpital de la ville de Gaza, ont annoncé les autorités du Hamas, à la veille d’une visite en Israël du président américain Joe Biden et au onzième jour de la guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Le président palestinien Mahmoud Abbas a dénoncé un «massacre», et décrété un deuil national de trois jours. «Entre 200 et 300» personnes sont mortes «dans un bombardement ayant touché l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab», situé dans le centre-ville, et «des centaines de victimes se trouvent encore dans les décombres», selon un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas.