Israël-Hamas: Vladimir Poutine plaide pour la création d’un Etat palestinien

«Indépendant et souverain»

«Nous poursuivons nos contacts avec les Palestiniens»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait déjà estimé, lundi, que la création d’un Etat palestinien était la solution «la plus crédible» à la guerre entre Israël et le Hamas. Il a promis que la Russie et la Ligue arabe travailleraient à «arrêter l’effusion de sang» en Israël et à Gaza avec les pays qui veulent «une paix durable au Moyen-Orient».