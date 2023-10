Conflit Israël-Hamas: un assaut des unités d’élite israéliennes attendu sur Gaza

Préparation intense

Mètre par mètre

Les opérations en zones urbaines constituent «l’un des plus gros défis pour une armée et représente un des environnements tactiques et logistiques les plus complexes», rappelle à l’AFP, Andrew Galer, un ex-officier britannique et analyste pour la société de renseignement britannique Janes. Dans la bande de Gaza, les combattants circulent de surcroît dans d’étroites ruelles et surtout à l’intérieur d’un immense réseau de tunnels dont les services israéliens n’ont pu percer tous les secrets.