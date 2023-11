Conflit israël-Hamas: une ex-employée du Quai d’Orsay fait scandale

Diffusée sur X (ex-Twitter), une vidéo montre cette femme arrachant ces affiches et répondant aux interpellations des passants au cri de «Israël assassin». Ces photos sont placardées par un collectif qui réclame la libération des personnes, dont plusieurs Français, retenues en otage depuis le 7 octobre par le mouvement islamiste du Hamas.

Nettoyer les écuries d’Augias du Quai d’Orsay

Le ministère dénonce des «propos indignes»

Pour éteindre l’incendie, la diplomatie française a diffusé un communiqué dans lequel elle affirme: «La vidéo diffusée ce jour montre une attitude, un comportement et des propos totalement indignes qui disqualifient entièrement cette personne pour entretenir la moindre relation de travail» avec le Ministère des affaires étrangères. Ce dernier dit également avoir connaissance de publications de cette femme sur les réseaux sociaux «comparant notamment les attaques terroristes du Hamas à la résistance française contre l’occupation nazie».

Quarante morts et huit disparus, dont des otages

«Bien que cette personne n’ait plus de relations contractuelles avec ce ministère depuis l’été dernier, une enquête administrative sera diligentée à partir de ce jour à la demande de la ministre Catherine Colonna sur les conditions de son recrutement», indique le communiqué. Catherine Colonna «réaffirme avec la plus grande fermeté que la haine, l’extrémisme et la violence sont par définition incompatibles avec la participation, directe ou indirecte, à la conduite de la politique étrangère de la France», selon le communiqué.