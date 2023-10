Conflit Israël-Hamas: Américains et Britanniques appelés à quitter le Liban

Les ambassades américaine et britannique à Beyrouth ont appelé, jeudi, leurs ressortissants à quitter le Liban, tant que des vols commerciaux sont encore disponibles, sur fond de tensions avec Israël dans le sud du pays.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre, par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien, des affrontements ont lieu quotidiennement entre le puissant mouvement libanais Hezbollah, allié du Hamas, et Israël, à la frontière entre les deux pays.

Dans un communiqué jeudi, l’ambassade américaine à Beyrouth a «exhorté les citoyens américains au Liban, à planifier leur départ le plus tôt possible» tant que des vols commerciaux sont encore disponibles. «Nous recommandons aux citoyens américains qui choisissent de ne pas partir de préparer des plans d’urgence», a-t-elle ajouté, sans donner plus de détails.

L’Arabie saoudite exhorte à partir «immédiatement»

La France, l’Allemagne et l’Australie et d’autres pays occidentaux, dont la Suisse, ont également averti leurs citoyens d’éviter de voyager au Liban. «Jusqu’à nouvel ordre, il est déconseillé de se rendre au Liban pour des voyages touristiques et tout autre voyage qui ne présente pas un caractère d’urgence», précise le Département fédéral des affaires étrangères, sur son site.