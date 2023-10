Conflit israélo-palestinien: «Auschwitz reproduit à Gaza», le président colombien scandalise

Gustavo Petro a publié plus d’une quarantaine de messages renvoyant dos à dos Israéliens et Palestiniens. AFP

Le président colombien Gustavo Petro, qui inonde les réseaux sociaux de ses commentaires depuis l’attaque du Hamas, a évoqué les «nazis» et un possible «holocauste», à l’annonce par Israël d’un siège total de la bande de Gaza. «C’est ce que les nazis disaient des juifs. Les peuples démocratiques ne peuvent pas permettre au nazisme de se réinstaller dans la politique internationale», a-t-il dit sur X (ex-Twitter). «Israéliens et Palestiniens sont des êtres humains relevant du droit international. Ce discours de haine, s’il continue, n’apportera qu’un holocauste», a-t-il ajouté.

Échanges acerbes avec l’ambassadeur israélien

Depuis l’attaque, samedi, du Hamas, qui a fait plus de 800 morts côté israélien, Petro a publié plus d’une quarantaine de messages renvoyant dos à dos Israéliens et Palestiniens. Des publications qui ont suscité sur X des échanges acerbes avec l’ambassadeur israélien à Bogota, Gali Dagan. «Nous attendons d’un pays ami d’Israël qu’il condamne haut et fort l’attaque terroriste contre des civils innocents», a réagi le diplomate.

«Je suis déjà allé au camp de concentration d’Auschwitz et je vois maintenant qu’il est reproduit à Gaza.» Gustavo Petro, président de la République de Colombie

«Le terrorisme tue des enfants innocents, que ce soit en Colombie ou en Palestine (…) Je demande à Israël et à la Palestine de s’asseoir à une table pour négocier la paix», lui a répondu Petro. Ces échanges se sont poursuivis lundi, l’ambassadeur Dagan, sur une radio locale, a «invité» Petro «à visiter le musée de Yad Vashem. Nous pouvons aussi nous arrêter en Pologne, visiter le camp (…) d’Auschwitz.» «Je suis déjà allé au camp de concentration d’Auschwitz et je vois maintenant qu’il est reproduit à Gaza», a rétorqué Petro sur X.

Des graffitis, dont une croix gammée, ont été inscrits par des inconnus sur l’ambassade d’Israël à Bogota, selon des photos diffusées dans les médias nationaux. «C’est terrible et cela doit être condamné», a fustigé Dagan.

Deux Colombiens disparus

Lundi matin, des dizaines de personnes se sont réunies sur place en soutien à Israël. Selon l’ambassadeur, deux Colombiens figurent parmi les personnes disparues dans l’attaque de la rave party qui a fait près de 250 morts aux premières heures de samedi, près de la frontière avec Gaza. Le Ministère colombien des affaires étrangères a indiqué avoir reçu «des demandes d’assistance pour localiser deux Colombiens».

L’attaque du Hamas contre une rave party a fait près de 250 morts.

Samedi, il avait condamné, dans un communiqué, «avec véhémence le terrorisme et les attaques contre des civils» en Israël, et exprimé «sa solidarité avec les victimes et leurs familles». Lundi, le lien vers ce communiqué était désactivé, avec à la place une nouvelle déclaration sans le mot «terrorisme» pour «exprimer sa plus ferme condamnation du ciblage des civils».