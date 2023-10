Conflit Israël-Hamas  : «Cabinet de guerre» et frappes destructrices sur Gaza

Quatre jours après l’offensive surprise du Hamas, Benyamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ont annoncé un gouvernement d’urgence mercredi, sur fond de sanglantes représailles.

La bande de Gaza, territoire pauvre et exigu où s’entassent 2,3 millions de Palestiniens, est désormais en état de siège. AFP

Israël a mené mercredi, pour le cinquième jour consécutif, des raids aériens destructeurs dans la bande de Gaza et annoncé un gouvernement d’urgence pour la durée du conflit avec le Hamas palestinien, qui a déjà fait des milliers de morts.

«Sauvagerie jamais vue depuis la Shoah»

Les combattants du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, ont tiré, eux, des roquettes sur Israël, dont une a touché un hôpital à Ashkelon (sud), sans faire de victimes, alors que les sirènes d’alerte ont retenti à Jérusalem. La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une offensive surprise d’une ampleur sans précédent lancée à partir de Gaza, par terre et par air, par le Hamas contre Israël, en plein shabbat, le jour de repos hebdomadaire juif.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a condamné une «attaque d’une sauvagerie jamais vue depuis la Shoah», la plus meurtrière depuis la création de l’État d’Israël, il y a septante-cinq ans. L’armée a fait état de 1200 morts en Israël, pour la plupart des civils. Les représailles israéliennes ont tué à Gaza 1055 personnes, dont de nombreux civils, selon les autorités locales. Après avoir promis que son pays allait vaincre «avec énormément de force», Benyamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ont annoncé s’être mis d’accord «sur la mise en place d’un gouvernement d’urgence et d’un cabinet de guerre».

«Comme une apocalypse»

L’attaque du Hamas a provoqué la sidération dans le pays, où au moins 169 soldats ont été tués en quatre jours selon l’armée et où se multiplient les récits glaçants de témoins et de rescapés. L’inquiétude grandit par ailleurs sur le sort d’environ 150 Israéliens, étrangers et binationaux, pris en otages par le Hamas, selon le gouvernement israélien.

Soumise à un blocus israélien depuis plus de quinze ans, la bande de Gaza, territoire pauvre et exigu où s’entassent 2,3 millions de Palestiniens, est désormais en état de siège. Dans la nuit, des bombardements ont fait au moins 30 morts, touchant des dizaines d’immeubles, des usines, des mosquées et des magasins, d’après le Hamas. Selon l’armée israélienne, plusieurs cibles du Hamas ont été touchées. Des femmes, leurs enfants dans les bras, fuyaient entre les décombres des immeubles, dans des rues dévastées. «C’était comme une apocalypse ou un tremblement de terre. Ça vient de l’Amérique ou d’Israël, pourquoi ont-ils fait ça à des personnes innocentes? Ils (les Israéliens) sont venus pour détruire, comme si ces gens ne méritaient pas de vivre. Comme s’ils n’étaient pas des humains», a affirmé au milieu des décombres un habitant du quartier de Karama, à Gaza, qui n’a pas voulu donner son nom.

AFP

Tension à la frontière nord

De l’autre côté de la frontière, Israël poursuit sa mobilisation avec le déploiement de chars et de véhicules militaires dans le sud du pays. L’armée, qui a repris le contrôle d’une dizaine de localités dans la zone frontalière attaquée samedi, a affirmé avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas. D’autres combattants sont «restés sur le terrain», selon un porte-parole militaire. Des corps d’Israéliens, «tués dans les localités que le Hamas a infiltrées et où ils ont commis leurs massacres», ont également été découverts, a affirmé un autre porte-parole, Jonathan Conricus.

L’offensive du Hamas a suscité des inquiétudes face à l’éventualité d’un assaut terrestre sur Gaza, alors qu’à la frontière israélo-libanaise, la situation reste tendue. Mercredi, l’armée israélienne a frappé une nouvelle fois le sud du Liban, en riposte à des tirs de roquettes du Hezbollah, un allié du Hamas.