L’UE menace Musk de sanctions pour diffusion de «contenus illégaux»

«Notre politique est que tout soit ouvert et transparent, une approche que je sais que l’UE soutient», a répondu le milliardaire à M. Breton directement sur X, quelques heures plus tard. «Merci de dresser la liste des violations auxquelles vous faites allusion sur X, afin que le public puisse les voir», a-t-il ajouté, avant de conclure par «Merci beaucoup», en français.

«Agir rapidement»

«Lorsque vous recevez des notifications de contenu illégal dans l’UE, vous devez agir rapidement, avec diligence et objectivité et retirer le contenu en question lorsque cela est justifié», lui a-t-il rappelé. Cette obligation découle notamment de la nouvelle législation européenne sur les services numériques (DSA) en vigueur depuis fin août, pour 19 grandes plateformes.

Bruxelles s’était inquiété fin septembre du taux de désinformation sur X, épinglant ses mauvais résultats lors de tests effectués sur plusieurs plateformes. Par ailleurs, depuis la semaine dernière, les liens et articles de presse partagés sur X n’apparaissent plus que sous la forme d’une image, sans titre ni description, ce qui risque de réduire le recours aux vrais sites d’information. Elon Musk lui-même s’est attiré de nombreuses critiques pour avoir incité ses quelque 160 millions de followers sur X à s’informer sur le conflit Israël-Hamas en suivant deux comptes pourtant connus pour répandre de fausses informations. Le milliardaire a ensuite effacé son post mais il avait été vu des millions de fois.

Thierry Breton a rappelé au patron américain «les obligations très précises» qui lui incombent en matière de modération de contenus, toujours dans le cadre du DSA. «Vous devez faire preuve d’une grande transparence et d’une grande clarté quant au contenu autorisé par vos conditions d’utilisation, et appliquer vos propres politiques de manière cohérente et diligente», a écrit le commissaire.

«Contenus violents et terroristes»

«Ceci est particulièrement important lorsqu’il s’agit de contenus violents et terroristes qui semblent circuler sur votre plateforme», a-t-il souligné. Le commissaire a également invité Elon Musk à s’assurer «d’urgence» que ses systèmes «sont efficaces» et «à informer» Bruxelles «des mesures de crise qui seront prises». «Compte tenu de l’urgence, j’attends également de vous que vous soyez en contact avec les autorités compétentes chargées de l’application de la loi et avec (l’office de police européen) Europol, et que vous répondiez rapidement à leurs demandes», a encore réclamé Thierry Breton.