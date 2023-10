Conflit israélo-palestinien: Dans un kibboutz attaqué, l’odeur de la mort plane encore

Il désigne une maison: dans les décombres, les carcasses de meubles et d’appareils électroménagers, les restes d’une femme et de son petit-fils y ont été retrouvés, dit-il. «Ils s’étaient réfugiés à l’intérieur de l’abri. Il y avait du sang partout», raconte-t-il. «Ils sont venus pour assassiner. Ils sont venus pour prendre la vie», répète-t-il.

Pelouses autrefois verdoyantes

Samedi 7 octobre, à l’aube, des hommes du mouvement islamiste palestinien ont pénétré par surprise à l’intérieur de ce lieu jusqu’alors paisible, où les maisonnettes étaient posées sur des pelouses autrefois verdoyantes, bordées de fleurs et d’eucalyptus.

Depuis le début de la guerre déclenchée il y a 13 jours entre Israël et le Hamas, à la suite de l’attaque du mouvement islamiste sur le sol israélien, plus de 1400 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées et 203 autres prises en otages, selon les autorités israéliennes.