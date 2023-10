Conflit israélo-palestinien: Des dizaines de roquettes tirées de la bande de Gaza vers Israël

Les tirs, au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza, ont commencé avant 6h30 (5h30, heure suisse) et se poursuivaient près de quarante-cinq minutes plus tard. En Israël, les sirènes d’alertes ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais aussi plus en profondeur dans le territoire, vers le nord et l’est, selon l’armée.