Conflit Israélo-Palestinien: Interdiction du Hamas: le vent politique tourne à Berne

En juin 2022, une majorité du Conseil national, gauche et PLR en tête, s’était opposée à l’interdiction de l’organisation et à la qualifier de mouvement terroriste. «Les attaques massives du Hamas contre Israël montrent que le Hamas ne peut être qualifié que d’organisation terroriste brutale», écrit la commission.

«Il est maintenant plus que temps que le Conseil fédéral et le parlement se positionnent clairement à ce sujet et donnent un signal», poursuit-elle. Le texte de la motion ne précise pas comment l’interdiction doit être mise en œuvre. La commission a aussi demandé au Conseil fédéral comment il serait possible d’édicter des sanctions contre le Hamas, notamment en empêchant son financement par des banques suisses.