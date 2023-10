Conflit israélo-palestinien: L’aide humanitaire devrait commencer à arriver vendredi à Gaza

Accès «rapide»

Au Caire, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a plaidé pour «un accès humanitaire rapide et sans obstacle», appelant à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat». «Il nous faut de la nourriture, de l’eau, du carburant et des médicaments tout de suite», a-t-il ajouté.

Des quartiers entiers ont été rasés et se retrouvent sans eau, sans nourriture ni électricité, et plus d’un million de personnes ont été déplacées après le siège imposé par Israël le 9 octobre à la bande de Gaza, déjà soumise à un blocus terrestre, maritime et aérien depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.