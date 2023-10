Un échec monumental du renseignement israélien, selon des experts

Israël a été totalement pris de court samedi, à l’aube, quand le Hamas a tiré des milliers de roquettes depuis la bande de Gaza et envoyé sur son sol plus d’un millier de combattants. L’armée a aussitôt déployé des dizaines de milliers de soldats pour reprendre la main face au Hamas. Ses forces continuent de combattre les Palestiniens retranchés au Sud et son aviation a bombardé des centaines de cibles dans la bande de Gaza.

«Nous avons commis une erreur monumentale, y compris moi-même, en croyant qu’une organisation terroriste pouvait modifier son ADN», affirme Yaakov Amidror, actuellement chercheur au Jerusalem Institute for Strategy and Security. «Nos amis dans le monde entier nous ont dit qu’ils (le Hamas) se comportaient de manière plus responsable et nous avons été stupides de le croire.»