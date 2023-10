Conflit israélo-palestinien: «Il y a un vol mais il faut décoller avant de se réjouir»

En quelques heures, Alexandre a eu deux nouvelles qui l’ont mis dans deux états diamétralement opposés. Mardi dans la matinée, le vacancier morgien bloqué en Israël avec son épouse, leurs deux enfants et les grands-mamans, a appris que leur vol Tel-Aviv/Genève via Amman prévu mercredi avait été annulé à cause du conflit en cours. «J’étais vraiment triste. Notre famille a eu l’impression d’avoir été abandonnée par Berne au milieu d’une situation chaotique», a souligné le trentenaire. Quelques minutes plus tard, un message du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a apporté une belle lueur d’espoir aux vacanciers vaudois. «Le DFAE nous a appris qu’un vol spécial était organisé avec Swiss mercredi. J’ai appelé pour réserver pour nous six, mais le numéro sonnait continuellement occupé», a relevé Alexandre. Pendant ce temps, comme pour ajouter du suspense et du stress dans cet environnement déjà très tendu, les sirènes ont retenti. Toute la famille a dû se mettre à l’abri dans le bunker de l’hôtel.