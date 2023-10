Une famille de Morgiens dans l'angoisse à Tel-Aviv

«Nous sommes bloqués en Israël. Il y a un déluge de roquettes qui tombent près de nous. Je suis avec mon épouse, nos deux enfants de 1 et 4 ans, ma mère et ma belle-mère. Prévu ce lundi, notre vol retour pour Genève a été annulé. Nous passons nos vacances dans un bunker. Les enfants sont très angoissés.» En vacances d’une semaine à Tel-Aviv avec sa famille, Alexandre a passé le week-end dans la peur, depuis que la branche armée du Hamas a lancé une offensive surprise contre Israël, samedi matin.

«Déluge de roquettes»

«Nous savions que la région était instable mais personne ne pouvait s’attendre à un tel déluge de roquettes sur Israël. Nous sommes sur le qui-vive en permanence», a poursuivi le trentenaire, cadre dans une entreprise régionale de transports publics. Le Morgien a multiplié les contacts avec Berne pour trouver une solution de rapatriement rapide et efficace. Il se dit très remonté contre le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Quand j’ai appelé la hotline du DFAE, je suis tombé sur une fonctionnaire qui me dit qu’il fallait qu’on se débrouille et que les frontières terrestres n’étant pas fermées, nous pouvions prendre un bus pour sortir du territoire. Et quand je lui ai rappelé que nous étions dans une situation d’urgence et d’insécurité, elle m’a demandé d’envoyer un courriel», se désole le Morgien.