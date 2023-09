Guerre en Ukraine: l'Ukraine fait pression sur le front est

Récemment, les forces ukrainiennes ont progressivement repris du terrain sur les flancs nord et sud de Bakhmout.

«Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi a mené un certain nombre d’actions dans la direction de Lyman, a effectué des reconnaissances par le combat dans plusieurs directions à la fois», a indiqué le chef de l’occupation russe de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, citant plusieurs localités.

Situation «brûlante» à Bakhmout

Lyman est tout proche de la ligne de front, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Lyssytchansk et Severodonetsk, villes sous contrôle russe. Selon Denis Pouchiline, les forces ukrainiennes «ont été partiellement supprimées par des tirs d’artillerie, partiellement repoussées, l’aviation de l’armée a également été impliquée».

Au sujet de Bakhmout, il a estimé que la situation y restait «brûlante». Elle «est soumise à des bombardements chaotiques», a-t-il précisé sur Telegram. Ville de 70’000 habitants avant l’invasion lancée par la Russie en février 2022, Bakhmout a été conquise en mai dernier par les forces russes, après une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre.

Pénétrer les défenses russes

Depuis, l’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans cette zone, reprenant, ces derniers jours, deux localités – Andriïvka et Klichtchiïvka – et disant même avoir «percé» la ligne de défense russe dans ce secteur. Les forces ukrainiennes ont progressivement repris du terrain sur les flancs nord et sud de cette ville.