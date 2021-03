«L’affaire du fumier» ne connaîtra pas d’épilogue judiciaire. Il s’en est fallu d’un cheveu, alors que le Tribunal de police de Genève devait accueillir ce vendredi matin l’entreprise Orlatti et les deux syndicalistes d’Unia qu’elle attaquait. Sur place, une simple mention sur la porte: audience annulée suite au retrait de la plainte. L’imposant groupe vaudois actif dans la construction et Unia sont parvenus in extremis à un accord, entériné par un communiqué conjoint.

Condamnations annulées

Le syndicat a rétropédalé jeudi via la déclaration précitée, indiquant que la communication et les actions de l’époque «relataient de manière inexacte la situation». Dans la foulée, il a aussi exprimé ses regrets. L’extinction de la procédure pénale entraîne l’annulation des condamnations par ordonnance des syndicalistes, qui avaient écopé en janvier 2020 de jours-amende avec sursis pour violation de domicile et diffamation. Orlatti et Unia, dont l’accord tardif évite toute publicité des débats, ont expliqué s’engager «mutuellement à poursuivre la voie d’un partenariat social digne de ce nom».