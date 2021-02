Les députés de gauche et du MCG soutiennent la lutte des employés de Swissport.

La majorité du Grand Conseil, constituée des 51 députés du PS, des Verts, d’Ensemble à Gauche et du MCG, a décidé de prendre l’aéroport «en otage» pour imposer ses vues à Swissport. Le marché est le suivant: soit l’entreprise d’assistance au sol se plie à sa volonté, soit l’aéroport perd 200 millions.

Pour rappel, Swissport a décidé d’imposer une nouvelle convention collective de travail, dite de crise, à ses employés. Cette CCT implique des pertes de salaire allant jusqu’à 1200 francs par mois, des semaines de 41,25 heures et des vacances rabotées. Après l’échec des négociations et d’une médiation, annoncé le 12 février , 43 collaborateurs ont été licenciés pour avoir refusé de signer les nouveaux contrats.

Les députés de gauche et du MCG ont écrit ce vendredi au Conseil d’Etat pour lui demander d’exiger que Swissport se soumette à un arbitrage de la Chambre des relations collectives de travail. Ils demandent à l’exécutif d’annoncer à l’entreprise qu’en cas de refus, sa concession lui permettant d’opérer à Cointrin soit dénoncée avant terme ou, si cela s’avérait impossible, pas reconduite.

Mise en garde appuyée

Afin d’accentuer la pression sur Swissport, les élus ont surtout décidé d’inclure l’aéroport dans la boucle. Ce dernier, financièrement exsangue du fait de la crise du covid, vient d’obtenir un crédit de 200 millions de francs voté mercredi par le gouvernement. Mais pour que l’argent soit libéré, le Parlement doit donner son feu vert. «La position de nos groupes parlementaires, vu ce qui précède, est réservée. Certains députés ne souhaitent pas voter ce crédit et la clause d’urgence, dans ce contexte», ont indiqué les partis signataires de la lettre au gouvernement. Et de justifier leur position: «L’aéroport est une infrastructure publique et ne saurait tolérer de pareilles attaques sur les conditions de travail de centaines de salariés.»