Sondage SSR : Conflits dans l’entourage privé: nouvelle forte crainte due au Covid

Les Suisses sont de moins en moins inquiets d’être contaminés par le Covid, mais de plus en plus à se froisser avec leurs proches lors de discussions sur la pandémie.

En mars 2020, la principale crainte de la population était d’être contaminée par le coronavirus. Un an et demi plus tard, celle-ci a reculé à la 4e position, comme le montrent les résultats d’un sondage mené par la SSR et publiés par la RTS. Évolution remarquée depuis la dernière enquête: la crainte de «conflits privés dans l’entourage» fait un bond et se place en 2e position, juste derrière celle de la «perte de libertés». L’isolement et la solitude régressent ainsi à la 3e place.