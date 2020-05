Genève

Conflits entre police et citoyens: hausse des médiations

L’organe chargé de régler à l’amiable certains différends opposant des particuliers aux forces de l’ordre a ouvert le double de dossiers l’an passé, par rapport à 2018.

L’an dernier, l’organe de médiation de la police (OMP) - chargé de régler certains conflits entre citoyens et agents - a été sollicité 94 fois et a ouvert au final 68 dossiers. Ceux provenant de particuliers ont doublé en un an. Selon le Département cantonal de la sécurité, cette hausse s’explique d’abord par une meilleure orientation des personnes confrontées à des situations qui ne sont pas du ressort du pénal, mais qui pourraient être réglées par une médiation. Par ailleurs, l’augmentation des dossiers s’expliquerait aussi par le fait que l’organisme créé en 2015 est «de plus en plus connu du public», analyse l’Etat. Mais ce dernier reconnaît que «de nombreux Genevois ignorent encore son existence».