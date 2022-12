Lausanne: Conforama accusé d’avoir dupé ses clients avec de faux rabais

Ecarts avec le prix réel

Le procureur a émis une liste de toute une série d’articles avec un écart important entre le prix réel et le prix barré. C’est notamment le cas d’une TV Sony dont le prix de vente varie entre 499 et 749 fr. pour laquelle Conforama a affiché un prix barré entre 849 et 949 francs. Ou encore cette imprimante Canon qui vaut entre 49 et 59 fr selon les détaillants et dont le prix barré était de 89.9 francs.