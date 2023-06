Conforama se défend au tribunal sur de «fausses actions»

Avec d’aguichants pseudos-rabais, Conforama faisait croire au public qu’il s’agissait des «meilleures offres du marché». Le genre de bonne affaire que personne ne veut rater. Mais la Fédération romande des consommateurs veillait au grain. Entre 2018 et 2019, une centaine de bénévoles ont été mobilisés pour scruter à la loupe les prix en «action» de 350 produits (télévisions, imprimantes, frigos, meubles, appareils électroniques et électroménagers). Richement documenté avec des photos et des informations précises et étayées, ce long et fastidieux travail d’enquête a été mis à la disposition du Ministère public.