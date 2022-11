Vaud: Conforama comparaît pour avoir affiché des rabais faussés

Migros et Fust déjà condamnés

L’enquête dirigée contre Conforama fait suite à une dénonciation de la Fédération romande des consommateurs, en 2019, contre l’enseigne d’ameublement mais aussi contre Fust, M-electronics et Interdiscount. Fin 2020, Migros (propriétaire de M-electronics) et Coop (maison mère de Fust) avaient été respectivement condamnées à des amendes de 3000 et 4000 fr. pour le même type de pratiques.