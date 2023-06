Vaud: Conforama en partie condamné pour concurrence déloyale

Écarts avec le prix réel

Pour attirer le consommateur, Conforama affichait régulièrement des baisses de prix à saisir immédiatement avant la fin imminente de l’action, décrit le Ministère public. Les prix après rabais équivalaient cependant régulièrement au prix normal, l’offre étant basée sur un prix d’origine fictif. En 2018, Ochsner Sport a été condamné à 4000 francs d’amende pour des pratiques similaires. Idem pour Migros (propriétaire de M-electronics) et Coop (maison mère de Fust) respectivement condamnées à des amendes de 3000 et 4000 francs en 2020. La légèreté de ces peines avait déjà beaucoup fait jaser.

Lors d’une audience en décembre, interrompue à cause du nombre de nouvelles pièces brandies par l’instruction, le procureur avait émis une liste d’articles de Conforama avec un écart important entre le prix réel et le prix barré. C’est notamment le cas d’une TV Sony dont le prix de vente varie entre 499 et 749 francs pour laquelle Conforama a affiché un prix barré entre 849 et 949 francs. Ou encore cette imprimante Canon qui vaut entre 49 et 59 fr, selon les détaillants et dont le prix barré était de 89.90 francs.