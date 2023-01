Conforama Suisse passe à son tour aux mains de XXXLutz

Ameublement : Conforama passe à son tour aux mains de XXXLutz

Le groupe autrichien XXXLutz va détenir, via ses sociétés affiliées, 100% de Conforama Suisse SA. L’entrepreneur Dan Mamane a en effet cédé sa part restante au géant de l’ameublement qui possède de nombreuses enseignes dans toute l’Europe et en Suisse. L’homme d’affaires français avait acquis Conforama Suisse en juillet 2020. En décembre 2021, il avait déjà cédé la moitié du capital-actions à une société affiliée au groupe XXXLutz après «une refonte totale de l’enseigne», relève son communiqué.

La marque Conforama et les sites seront conservés, a assuré XXXLutz. L’enseigne Conforama est présente en Suisse depuis 1976 et gère 20 magasins en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Conforama Suisse emploie actuellement 1200 collaborateurs. Quant au groupe XXXLutz, il met une nouvelle marque dans son escarcelle après avoir déjà pris le contrôle des enseignes Pfister, Interio, Lipo et autre Meubles Pesse.