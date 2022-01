Crise ukrainienne - «Confrontation ou concertation, c’est à Vladimir Poutine de le dire»

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé vendredi, dans une interview, vouloir la diplomatie et «pas la guerre», après l’appel américain à «revenir à la table des négociations» et à ne pas envahir l’Ukraine. «Si cela tient à la Russie, il n’y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerres. Mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient grossièrement bafoués, ignorés», a-t-il déclaré. La Russie s’estime menacée par l’expansion de l’OTAN depuis 20 ans et par le soutien occidental à l’Ukraine. Il a ajouté avoir trouvé «des graines de rationalité» dans la réponse occidentale, «sur des sujets d’importance secondaire».