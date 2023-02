Genève: Confronté à une crise, l’Etat se décharge de ses foyers

Laisser les foyers aux experts

Ainsi, dès le 1 er septembre, le foyer de l’Aubépine sera délégué à la Fondation officielle pour la jeunesse. Une réflexion est en cours avec la Fondation Ensemble pour les foyers de Collonge-Bellerive et de Pré-Lauret. Mais cela ne devrait pas se faire avant 2024, «car nous voulons d’abord trouver des lieux plus adaptés». Plusieurs locaux ont déjà été identifiés, mais des travaux pourraient être nécessaires.

Situation maîtrisée

En outre, selon la conseillère d’Etat, la situation est actuellement maîtrisée au sein du Foyer de Collonge-Bellerive, placé sous la surveillance rapprochée de l’Office de l’enfance et de la jeunesse depuis l’automne dernier. «L’équipe a été entièrement renouvelée et quatre formations continues ont été délivrées à tout le personnel.» Les locaux ont fait l’objet de nouveaux aménagements et la structure n’accueille désormais plus que 5 résidents, contre 8 en septembre. Pour répondre à la demande en attendant l’augmentation du nombre de places, un soutien parental à domicile a été mis sur pied. Une quinzaine de famille en bénéficient.