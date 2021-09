Etat d’urgence alimentaire : Confronté aux pénuries, le Sri Lanka saisit des stocks de sucre

Enfoncé dans une grave crise économique, le pays s’est résolu à mettre la main sur des tonnes de produits alimentaires de base pour éviter la constitution de réserves.

Saisi, pas confisqué

Un officier supérieur de l’armée chargé de coordonner les efforts pour renforcer les stocks alimentaires a indiqué qu’au moins 13’000 tonnes de sucre blanc et brun avaient été saisies lors de perquisitions.

«Aujourd’hui nous avons commencé avec le sucre et nous étendrons notre action à d’autres marchandises comme la farine et le riz si les importateurs ne remettent pas leurs stocks sur le marché», a-t-il affirmé.

Pénurie de devises

Selon des experts, la crise alimentaire que traverse le pays est causée par une pénurie de devises qui empêche de financer les importations et de maintenir des stocks tampons. Les autorités ont alourdi les sanctions contre l’accumulation de denrées alimentaires.

Il est difficile de se procurer du sucre au prix fixé par l’Etat (135 roupies le kilo, soit environ 57 centimes), mais il est possible d’en acheter sur le marché noir pour le double de ce prix.

Les prix du riz, des oignons et des pommes de terre ont eux aussi fortement augmenté et de longues files d’attente se forment devant les magasins, également confrontés à des pénuries de lait en poudre, de kérosène et de gaz de cuisine.