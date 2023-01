Conjoncture : Confrontée à la crise, l’économie espagnole résiste mieux que prévu

En 2022, la croissance a atteint 5,5% en Espagne. Ce chiffre, supérieur aux attentes, place le pays dans le peloton de tête des États les plus dynamiques de l’Union européenne.

Croissance robuste, chômage en baisse et fièvre inflationniste en voie de résorption: l’économie espagnole est parvenue l’an dernier à résister à la dégradation de la conjoncture mondiale, plaçant le pays dans une position plus confortable que prévu à moins d’un an des législatives. Selon une première estimation publiée vendredi par l’Institut national des statistiques, la croissance espagnole a atteint 5,5% en 2022, en raison notamment de la nette reprise du tourisme après deux ans de crise sanitaire.