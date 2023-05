Colombie: Confusion autour du sort des quatre enfants disparus dans la jungle

Mercredi, les plus de 100 militaires aidés de chiens renifleurs ont découvert un «abri de fortune fait de bâtons et de branches», alimentant l’espoir qu’il y aurait au moins un survivant.

«J’ai décidé de supprimer le tweet car les informations fournies (…) n’ont pas pu être confirmées. Je regrette ce qui s’est passé», a écrit Gustavo Petro sur Twitter, assurant que «les forces militaires et les communautés indigènes poursuivront leurs recherches sans relâche».

«Une joie pour le pays», avait-il écrit mercredi soir, en annonçant le sauvetage des quatre enfants de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois, dont on est sans nouvelle depuis l’accident du petit avion qui les transportait le 1er mai.

L’aéronef, un Cessna 206, avait disparu des radars dans les environs de San José del Guaviare (sud) où il devait se rendre. Il a été retrouvé lundi à la verticale, le nez écrasé au sol au milieu d’une dense végétation. Trois corps ont été récupérés par les secours, ceux du pilote, de la mère des enfants et d’un dirigeant de la communauté indigène Uitoto, à laquelle appartenaient les passagers. Ils étaient les seuls adultes à bord.

L’espoir de retrouver vivants les enfants a été entretenu mardi par la découverte d’effets personnels près de l’avion, dont un biberon, ainsi que des fruits en partie mangés. Mercredi, les plus de 100 militaires aidés de chiens renifleurs ont découvert un «abri de fortune fait de bâtons et de branches», alimentant l’espoir qu’il y aurait au moins un survivant. L’armée, qui communiquait depuis le début des opérations de recherche, partageant photos et vidéos, est muette depuis la bévue présidentielle.