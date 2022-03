Genève : Congé maternité modifié, des mères s’estiment lésées

Depuis l’été dernier, l’arrêt débute à la naissance de l’enfant et non plus au moment du retour à la maison. Un changement problématique pour les mamans de grands prématurés.

Les mères de grands prématurés, soit les bébés nés avant la 28e semaine de grossesse, le séjour à l’hôpital de leur enfant peut durer plusieurs mois. TDG

Un changement de législation visant à mieux protéger les femmes après l’accouchement pose problème à certaines mamans. Depuis juillet dernier, le congé maternité commence non plus au retour à la maison, mais dès la naissance de l’enfant. Une modification de la loi fédérale. Or, pour les mères de grands prématurés, soit les bébés nés avant la 28e semaine de grossesse, le séjour à l’hôpital de leur enfant dure parfois plusieurs mois.

C’est le cas de plusieurs femmes, interrogées par la «Tribune de Genève». L’une d’entre elle a accouché avec quatre mois d’avance et devra retourner travailler alors que son nourrisson est sorti de l’hôpital à peine deux mois et demi plus tôt et nécessite de nombreux soins. Quelque 56 jours supplémentaires de congé sont accordés dans ce genre de cas. Une durée qui ne suffit pas, assurent mères et syndicats.