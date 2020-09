Votation du 27 septembre : Congé parental: l’ONU veut que le système soit revu

Le texte sur le congé paternité de deux semaines soumis au vote des Suisses le 27 septembre n’est pas suffisant selon un expert de l’ONU.

Dans un rapport publié à Genève, un expert de l’ONU recommande à Berne de «revoir le système» plus largement et de «revoir le système de congé parental réparti entre les deux parents».

Au moment de la visite de M. Alfarargi, les discussions étaient encore en cours au Parlement. Dans son rapport final publié à Genève un an plus tard, il est «préoccupé» par le compromis trouvé et recommande à la Suisse de «revoir le système de congé parental réparti entre les deux parents». Selon lui, celui-ci doit permettre davantage encore de «rendre plus équitable le partage des responsabilités dans la famille et la société». Si le peuple dit «oui», la Suisse ne sera, elle, plus le seul pays européen à ne bénéficier ni d’un congé paternité, ni d’un congé parental.