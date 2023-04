Semaine de Pâques: Congo, Etats-Unis, Canada, Cuba: les conseillers fédéraux en vadrouille

Berset au Congo

Le président de la Confédération est arrivé jeudi en République démocratique du Congo. Il s’agit du «premier voyage présidentiel bilatéral de la Suisse en RDC, le plus grand pays d’Afrique subsaharienne», note le DFAE. Alain Berset a rencontré le président Félix Antoine Tshilombo à Kinshasa. «Au menu: relations bilatérales, Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC et, en rapport avec l’engagement de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU, la protection des civils dans l’est du pays», a détaillé Alain Berset sur Twitter.

Cassis à Cuba

Le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères est celui qui aura accompli le plus de kilomètres. Lundi, il est arrivé à La Havane, à Cuba, pour y rencontrer son homologue Bruno Eduardo Rodriguez Parilla. Il y a discuté «du retrait programmé de la coopération suisse au développement de Cuba, prévu jusqu’en 2024», mais aussi «de la situation des droits humains sur l’île et les défis que rencontrent les investisseurs suisses».

Cassis à Washington

Le Tessinois s’est ensuite envolé pour la capitale des États-Unis afin de participer, mercredi et jeudi, aux Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale. «J’y ai souligné l’engagement de la Suisse pour soutenir l’Ukraine sur le long terme et la Déclaration de Lugano comme un principe directeur pour la reconstruction, les réformes et la transparence», a-t-il écrit sur Twitter. À noter que Karin Keller-Sutter était aussi du voyage à Washington.

Ignazio Cassis se rend encore à Chicago pour «tirer un premier bilan de la réouverture du consulat général en 2019». Puis, il retrouvera le Vieux continent et sera, lundi et mardi prochain, au Vatican.

Parmelin au Canada

«Nos deux nations ont plus en commun que les couleurs de leurs drapeaux». Guy Parmelin était lui du côté de Montréal et de Québec. Il y a rencontré son homologue québecois et a notamment visité les locaux de Novartis Canada. Il a signé un accord pour la recherche dans le domaine polaire. Le séjour lui a plu: «Montréal est une ville impressionnante et d’une activité foisonnante», a-t-il écrit.