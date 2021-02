Dans un état second, armé d’un couteau

Ce soir-là, Hervé a enfoncé la porte d’un voisin, qui dormait. Dans un état second, tenant des propos confus, le Congolais a menacé de l’égorger, avant de partir en disant: «Tu es mon frère, mon copain.» La police a été alertée. Le chef de patrouille a sonné chez Hervé, qui l’a rembarré et lui aurait jeté un objet dessus. L’homme est alors sorti dans le couloir, brandissant un couteau à pain de manière menaçante. Le chef a appelé à l’aide et a pu se réfugier dans un autre appartement. Puis, Hervé a couru en direction du caporal, qui a ouvert le feu.