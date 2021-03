Le caporal de la police du Chablais, promu sergent depuis lors, qui a tué un Congolais à Bex en 2016 peut espérer l’acquittement. En effet, procureur et défense étaient mercredi sur la même longueur d’onde, au deuxième jour de ce procès: la victime, gros consommateur d’absinthe et d’ecstasy, représentait un danger immédiat avec son couteau à pain. Le policier de 53 ans n’a pas eu d’autre choix que de tirer pour protéger sa vie et celle de ses collègues. L’utilisation d’autres moyens, comme le spray au poivre ou un bâton télescopique, n’aurait pas suffi à stopper Hervé, en état de décompensation. La victime, âgée de 27 ans, s’était automutilée dans son studio et avait écrit deux fois «dieu» sur le sol avec son sang. Le procureur, Eric Mermoud, croit à la thèse de la déflagration, tel un coup de feu, entendue par les seuls policiers. Pour lui, le cas devenait très sérieux.