L'accessoire badass de la saison

Prenez l’une des chanteuses francophones les plus en vue (et décriées) du moment. Habillez-la avec la collection haute couture d’un label pointu et vous obtiendrez la couverture de l’édition française de «Vogue» du mois de novembre. Sur celle-ci, Aya Nakamura est vêtue et coiffée par Balenciaga. L’image, glamour à souhait, est inspirée par les années 1950. Une époque où l’on ne se présentait pas en public sans chapeau.