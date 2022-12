Connaissez-vous les tutos cuisine de l’armée suisse?

Que mangent les militaires de l’armée suisse? Pour le savoir, il suffit de jeter un coup d’œil aux comptes Instagram et TikTok des forces armées helvétiques.

C’est le sergent Ergin Dogan, chef de cuisine du bataillon logistique 92, qui se met en scène en cuisinant, depuis cet automne. Si le but premier de ces vidéos est de montrer un autre visage de l’armée et de susciter des vocations, elles promeuvent également une alimentation saine et variée.

Gratin de macaronis, émincé à la zurichoise, croûte aux champignons ou röstis font partie des recettes simples et typiques qu’il propose. Vu le nombre de réactions et de commentaires positifs, on peut en espérer d’autres bientôt: «Ces vidéos sont cool», «Merci l’armée» ou «La meilleure des cuisines» peut on lire.

Ces recettes vous donnent-elles envie? Oui Non Je n’ai pas d’avis.

Un livre de recettes numérique