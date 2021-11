Hockey sur glace - Connor McDavid s’offre un but d’anthologique

Connor McDavid s’est offert un but exceptionnel contre les Rangers.

Premier choix de la draft en 2015, Connor McDavid ne fait que justifier son statut depuis ce repêchage. Le Canadien de 24 ans enchaîne les exercices à plus de 100 points sous la tunique d’Edmonton . Le capitaine des Oilers, sous contrat jusqu'en 2025-2026, est d’ailleurs reparti sur les mêmes bases depuis le début de la saison, lui qui compte déjà 22 points en 10 sorties.

En inscrivant un but et en signant deux passes décisives, le centre a grandement participé à la victoire de son équipe contre les New York Rangers (6-5 ap) dans la nuit de vendredi à samedi. Champion du monde en 2016 avec l'équipe à la feuille d'érable, McDavid a surtout marqué les esprits à la 58e minute en s’offrant un solo hallucinant au milieu de l’arrière-garde new-yorkaise. Une action de grande classe qui a permis aux Oilers d’égaliser à 5-5. De quoi faire chavirer les spectateurs du Rogers Place.