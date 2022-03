Irlande : Conor McGregor arrêté au volant de sa Bentley

La star du MMA a été interpellée par la police irlandaise pour conduite dangereuse. Son bolide de luxe lui a été temporairement confisqué.

Il n’y pas que sur un ring que l’Irlandais peut faire des dégâts. Mardi 22 mars 2022, à proximité de Dublin, en Irlande, Conor McGregor a été arrêté par la police pour conduite dangereuse et plusieurs infractions routières. L’Irlandais de 33 ans, qui aimerait racheter le club de foot de Chelsea , était alors au volant de sa Bentley Continental GT décapotable d’une valeur estimée à 173’000 fr.

D’après «Independant», le boxeur a été conduit au poste de police pour un interrogatoire. Son bolide lui a été confisqué avant de lui être remis au lendemain des faits. McGregor a été libéré sous caution. Il devra se présenter devant un juge. Le quotidien rappelle qu’en 2017, l’homme avait déjà écopé d’une amende de 400 euros pour excès de vitesse. Dans le cas présent, et au vu de la récidive, il pourrait devoir payer jusqu’à 5000 euros. Il risque également six mois de prison. Un représentant du sportif a confirmé l’arrestation précisant que McGregor s’était, en outre, soumis à un test de dépistage de drogue et d’alcool.