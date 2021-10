MMA – Conor McGregor disjoncte et frappe un DJ italien

L'Irlandais de 33 ans aurait frappé Francesco Facchinetti, un DJ italien réputé dans son pays. «À 2h30 cette nuit, j’ai été attaqué par M. McGregor, a expliqué la présumée victime sur Instagram. Le très célèbre McGregor, qui m’a frappé à la bouche, m’a cassé le nez devant dix témoins, ses amis et ses gardes du corps. Il m’a attaqué sans motivation, car nous avons parlé pendant plus de deux heures et nous nous sommes aussi amusés ensemble. Cette personne est vraiment violente et dangereuse».