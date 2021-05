MMA - «Conor McGregor est la risée de notre communauté»

Conor McGregor et ses tenues fantasques.

Bagarres, titres, soirées arrosées, retraite, retour dans l'octogone, combat contre Floyd Mayweather... Conor McGregor (32 ans) n'a pas chômé ces dernières années. L'Irlandais, cinq fois champion du monde de l'UFC, aime la lumière et l'attire pas mal. De quoi énerver certains de ses concurrents.

C'est le cas notamment de Colby Covington. L'Américain de 33 ans, 16 victoires en 18 combats professionnels, a habillé pour l'hiver le «Notorious» dans l'émission «What the Heck». Le Floridien a assuré dans cette interview que McGregor était devenu, à force, la risée de la communauté du MMA.

C'est notamment le match revanche contre Dustin Poirier , qui lui reste en travers de la gorge. Covington n'a pas non plus digéré que McGregor pense à gagner du poids pour grimper d'une catégorie pour aller défier le champion des poids Welter Kamaru Usman.

«Je ne l'ai pas vu, mais on m'en a parlé..., a lâché Covington. Apparemment, Conor cherche évidemment à relancer une hype autour de lui, à retrouver le haut de l'affiche. Sérieusement, mec... Tu viens de te faire battre par Dustin Sorry-ier en janvier! Un gars qui est un videur de boîte. Et tu voudrais aller te battre plus haut?»