Basketball: Conor McGregor met K.O. une mascotte: «Cela faisait partie du spectacle»

Dans le cadre d’une promotion pour un spray anti-douleur, l’ancien champion de l’octogone devait frapper la mascotte du Heat sur le terrain pendant la pause du match. Ce que l’Irlandais a fait avec un peu trop d’entrain et de zèle. Ses deux coups de poing du gauche ont mis Burnie - le nom de l’homme qui incarne la mascotte - au tapis. Des coups de poing mal dosés? C’est bien possible.

Reste que voilà: Burnie a dû être évacué aux urgences! Quelques jours plus tard, Conor McGregor est revenu sur cet incident, en a minimisé les conséquences et assuré que tout ceci n’était qu’une mise en scène: «La mascotte va bien mon gars, explique McGregor dans une courte vidéo publiée par le Daily Mail. C'était un sketch et ça s'est passé comme ça, mais tout va bien. J'ai passé beaucoup de temps avec lui par la suite. Nous nous sommes serrés dans les bras et tout s'est bien passé. C'était un sketch. Cela faisait partie du spectacle.»