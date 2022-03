Football : Conor McGregor se porte candidat au rachat de Chelsea

Le célèbre combattant de MMA a réagi à la mise en vente du club londonien, laissant entendre qu’il succéderait volontiers à Roman Abramovich en tant qu’actionnaire principal.

Getty Images via AFP

Déjà intéressé par Manchester United et le Celtic Glasgow par le passé, Conor McGregor pourrait jeter son dévolu sur Chelsea.

Les rumeurs vont bon train au sujet de son successeur. Dans une interview accordée à Blick, le milliardaire bernois Hansjörg Wyss a laissé la porte ouverte à un rachat du club londonien. Plusieurs médias britanniques, dont The Sun, ont également relaté un intérêt de Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos et du Lausanne-Sport, rapidement démenti par l’intéressé via un porte-parole.