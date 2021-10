Blonay-Saint-Légier (VD) : Conseil communal remanié après un recomptage des bulletins de vote

Un recours formulé par un des partis a abouti à une réattribution des sièges de l’organe délibérant. L’Entente communale place ainsi deux des siens, mais dépose un nouveau recours.

Le canton vient de communiquer le résultat des contrôles effectués par la Préfecture du district Riviera-Pays-d’Enhaut. Les griefs formulés contre le déroulement de cette élection sont écartés et l’élection est déclarée conforme, indique le Conseil d’État. En revanche, à la faveur de ces contrôles, le Préfet avait ordonné un recomptage des bulletins et celui-ci modifie la répartition des 80 sièges du conseil communal. L’Entente Blonay-Saint-Légier en récupère deux, un qui avait été attribué au PS et un au PLR. Un résultat qui, paradoxalement, fâche le parti gagnant qui a déposé un nouveau recours, selon 24heures.ch. En effet, un de ces deux élus «repêchés», Charles Morard, est également candidat à l’Exécutif et le deuxième tour de l’élection a lieu ce dimanche. L’Entente estime ainsi avoir été lésée et n’avoir pas pu communiquer de manière correcte sur sa présence au conseil communal durant la campagne de l’entre-deux tours.