Conseil des Etats: Suspense à Genève pour le second tour

Les citoyens des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et du Valais doivent élire au second tour qui seront leurs représentants au Conseil des États. Le suspense est intense à Genève.

Raphaël Mahaim et Pascal Broulis. 24 heures

Les citoyens des cantons de Vaud, Genève, Fribourg et du Valais retournaient aux urnes ce dimanche pour élire au second tour leurs représentants au Conseil des États. Si les résultats devraient réserver peu de surprises pour Vaud, Valais et Fribourg, le suspense est intense du côté de Genève. Le point ici sur le dépouillement des résultats.

Genève: suspense au bout du lac

Le suspense est complet au bout du lac où quatre poids lourds de la politique genevoise s’affrontent. En effet, le duo vert-rose en place actuellement à Berne, soit Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga, lutte contre le ticket de droite, composé de l’ex-conseiller d’État MCG Mauro Poggia et de la conseillère nationale UDC Céline Amaudruz. Deux autres candidates sont encore en lice: Chloé Frammery et Anastasia-Natalia Ventouri, sur la liste Liberté–Le Peuple d’abord. Le taux de participation s’élève à plus de 35%.

Pour l’instant, Mauro Poggia domine largement avec 53’070 voix contre 43’670 voix à Carlo Sommaruga, selon les résultats anticipés des votes par correspondance.

Au 1er tour, Mauro Poggia, très populaire à Genève, avait créé la surprise en terminant premier. Mais il était talonné par les deux sénateurs de gauche sortants. Céline Amaudruz avait elle fini 4e.

Vaud: Pascal Broulis devance largement Raphaël Mahaim

Qui de Pascal Broulis ou de Rapahël Mahaim rejoindra Pierre-Yves Maillard au Conseil des États? C’est la question que doivent trancher les électeurs vaudois. Après l’élection du socialiste au premier tour, le 2e siège se joue entre l’ancien conseiller d’État PLR et le conseiller national Vert.

Après le dépouillement de 84% des suffrages, avantage pour l’instant à l’ancien grand argentier vaudois. Pascal Broulis est devant avec 53,4 % des suffrages contre 45,1% à son rival. Raphaël Mahaim a réussi toutefois à séduire les villes: il gagne à 62,3% à Lausanne et à 56% à Renens; il est devant aussi à 51,6% à Morges et à 61,7% à Vevey. Par contre Pascal Broulis remporte de justesse Nyon à 49,8%, contre 49,02% au candidat Vert.

Au 1er tour, Pascal Broulis avait engrangé quelque 37’000 voix de plus que Raphaël Mahaim.

Valais: Philippe Nantermod loin derrière

Le 2e tour opposait les sénateurs sortants du Centre Beat Rieder et Marianne Maret au conseiller national libéral-radical Philippe Nantermod. Ce dernier, arrivé 3e au premier tour, avait tenu à convoquer une 2e fois les citoyens aux urnes, malgré son gros retard – 18’000 voix – sur Marianne Rieder, qui avait fini 2e.

Le Chablaisien ne parviendra pas à passer l’épaule. Il est loin derrière les deux Centristes, après le dépouillement de 115 communes sur 122. Le PLR n’obtient que 19’600 voix, contre 44’000 à Beat Rieder et 40’000 à Marianne Maret.

Fribourg: les deux sortantes caracolent en tête

Trois candidates, soit les deux sénatrices sortantes, la centriste Isabelle Chassot et la PLR Johanna Gapany et la députée socialiste Alizée Rey étaient en lice. Le duo des sortantes est largement favori. Isabelle Chassot, ancienne conseillère d’État et ex-directrice de l’Office fédéral de la culture est en tête avec près de 20’100 voix, devant Johanna Gapany, 17’000 voix. Alizée Rey n’obtient pour l’heure que quelque 13’700 voix. Ceci après le dépouillement de 94 communes sur 127.