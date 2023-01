Conseil d’État genevois favorable au vote et à l’élection des étrangers

Genève : Conseil d’État favorable au vote et à l’élection des étrangers



L’initiative avait récolté plus de 10’000 paraphes et abouti en septembre. Elle propose de permettre aux personnes étrangères établies à Genève et qui ont leur domicile légal en Suisse, depuis huit ans, moins de voter, d’élire et d'être élues, tant au niveau communal que cantonal. «Le Conseil d’État estime que cette initiative permettrait de dynamiser la démocratie genevoise, explique-t-il dans un communiqué. Une plus grande inclusion des différentes catégories de la population renforcerait notre démocratie, en permettant notamment une meilleure représentativité des habitantes et habitants.» Accorder ce nouveau droit aux étrangers «favoriserait également leur intégration et la cohésion sociale dans notre canton.»